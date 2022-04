Oranje Nassau is wel twee of drie maatjes te groot voor Hardenberg’85

derde klasse Jort van Bemmel kan na hartproble­men weer heerlijk minuten maken in de hoofdmacht van Activia

Het is de laatste paar jaar helaas een veelvoorkomend euvel bij jonge sporters: hartproblemen. De 19-jarige Jort van Bemmel van derdeklasser Activia merkte in het najaar dat er iets niet klopte en trok aan de bel. Na een operatie is hij gelukkig weer helemaal onderdeel van het team, al bleef hij in het met 2-0 gewonnen degradatieduel tegen Vaassen op de bank zitten.

3 april