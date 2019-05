Oranje Zwart behaalt de titel in Tjalleberd

De opdracht vooraf was simpel voor de ploeg van trainer Patrick Visser. Winnen, dan was de titel een feit. Concurrent Steenwijk zou zo op voldoende afstand worden gehouden. Het verschil voor de laatste competitiewedstrijd was één punt.

Het begin was wat onwennig van Oranje Zwart. Henk Kleene moest een bal van de lijn halen en een vrije bal van de thuisploeg op de rand van de zestien meter, had zo maar voor de nodige problemen kunnen zorgen. De eerste de beste tegenaanval was echter meteen raak. Jeroen Kleene had oog voor de lopende Tim Vredenburg, die alle tijd had om te scoren: 0-1.