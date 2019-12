Oranje Zwart biedt aardig partij, maar oogst weinig

DERDE KLASSENet als zo vaak dit slaat Oranje Zwart geen flater, maar de zoveelste nederlaag is een feit. Tegen Asser Boys verliest de ploeg uit Wanneperveen, voorlaatste in de stand, met 1-2.

Er zit veel meer in, weten ze ook bij de derdeklasser. Echter, na de promotie wil het qua resultaten nog niet vlotten. Een dag groot feest in de zomer, betekent in ieder geval een half seizoen ellende in de onderste regionen van de derde klasse. Niet dat het spel wekelijks dramatisch is, maar resultaten blijven uit.

Tegen Asser Boys is de start niet best. Aanvaller René Westerveen vindt al snel twee keer het doel namens de bezoekers. Opgeven doet Oranje Zwart vervolgens niet. Met een paar goede mogelijkheden is de aansluitingstreffer nog voor rust dichtbij. Het mag niet zo zijn.

Na rust stroopt Oranje Zwart de mouwen nog verder op. De thuisploeg is feller, gaat tot het randje en komt terug in de wedstrijd. Een werelddoelpunt van Bjorn Vredenburg betekent het hoogtepunt van de middag. Hij jaagt een vrije trap regelrecht de winkelhaak in. De bal blijft letterlijk in het net hangen.

Verder dan de aansluitingstreffer komt de ploeg uit Wanneperveen alleen niet. Oranje Zwart eindigt met tien man na een rode kaart voor Stephan Besuijen. Hij trapt een bal weg, maar raakt ook een opponent.