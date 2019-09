Oranje Zwart verliest van Oldemarkt bij debuut in derde klasse

Na afloop zure gezichten bij de mannen uit Wanneperveen. Bij een 1-1 stand krijgt Oranje Zwart namelijk géén strafschop, waar die wel gewenst is. Een speler van Oldemarkt maakt namelijk hands, maar de dienstdoende arbiter ziet er niets in en laat doorspelen. Niet veel later valt de 2-1 en de 3-1. Daarmee is het gedaan.

De ploeg van trainer Patrick Visser doet het prima in Oldemarkt. Qua voetballend vermogen is de ploeg zelfs de betere, maar de thuisploeg is van de lange adem. Oldemarkt speelt al jaren in de subtop van de derde klasse en hanteert vrijwel altijd eenzelfde soort speelstijl. Die komt voort uit een drive om altijd de bal te willen hebben. Fysiek is Oldejeuje de opponent vaak de baas, zo ook vandaag.