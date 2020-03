Orderbos vindt in Van Werven opvolger voor Woutersen

Van Werven is op dit moment trainer bij WWNA, waarmee hij aan de leiding gaat in dezelfde afdeling als waarin Orderbos speelt. De Beekbergenaar heeft een groot aantal clubs getraind in het regionale amateurvoetbal, waaronder Beekbergen, Activia, Apeldoornse Boys en Oene.

Berry Fennebeumer van de technische commissie van Orderbos is blij met de komst van Van Werven. ,,Nadat Wilco had aangegeven dat hij alsnog zou stoppen als trainer, zijn we snel in contact gekomen met Bernard. Hij is een ervaren trainer en geen onbekende op de velden in en rond Apeldoorn.”