Osama Ben-Kaddour pakt uit met leuke dribbels, maar tegen vijf tegentreffers valt niet te voetballen voor Genemuiden

TRAINERSCARROUSEL Trainer Van Schoonho­ven en KCVO, dat is gewoon een goed huwelijk

23 augustus De trainerscarrousel in het amateurvoetbal gaat al voorzichtig draaien voordat het seizoen is begonnen. In Vaassen hebben KCVO en trainer Remon van Schoonhoven namelijk besloten om de samenwerking in ieder geval te verlengen tot de zomer van 2023.