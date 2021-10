Oud-PEC Zwolle speler Shaquile Woudstra trekt tegenwoordig ten strijde als soldaat voor Defensie en Rohda Raalte

Matchwinner was Robin Bijker, die in de 80ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd op zijn naam schreef. Hiermee trok Rohda Raalte de sterke competitiestart door. De thuisploeg was de gehele wedstrijd heer en meester. ,,Ik hoorde onze assistent-trainer net zeggen dat we 22 kansen hebben gecreëerd, dus de overwinning is meer dan verdiend”, zegt Woudstra.