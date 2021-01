Oud-prof Bakker stopt met voetballen: ‘Hij blijft altijd welkom bij Staphorst, in welke rol dan ook’

TRAINERSCARROUSEL Trainer Yves Heskamp gaat sowieso in Ommen aan de slag: bij fusieclub of anders bij OZC

15 januari Of OZC en OVC’21 nu samengaan en FC Ommen worden of niet, Yves Heskamp is komend seizoen hoofdtrainer bij een voetbalclub in Ommen. De Meppeler (46) staat nu nog onder contract bij zondag-derdeklasser USV uit Nieuwleusen, waar hij bezig is aan zijn derde jaar.