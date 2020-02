Oud-prof Joey van den Berg sluit per direct aan bij Meppeler hoofdklasser Alcides, ook Baicadila keert terug

Hoofdklasser Alcides kan per direct beschikken over Joey van den Berg. De voormalig prof is speelgerechtigd voor de Meppelers, zo maakte trainer Wilko Niemer na afloop van de 0-3 nederlaag tegen Hoogeveen bekend.

Met Van den Berg, die in het verleden zijn carrière een prikkel gaf door bij Alcides aan te sluiten, beschikt Niemer over een schat aan ervaring. Dat is, gezien de jonge selectie van Niemer, geen overbodige luxe.

De laatste profclub van Van den Berg was NEC, waar hij afgelopen november werd geloosd. De 33-jarige voetballer had nog een doorlopend contract tot aan het eind van dit seizoen bij de Nijmeegs eerstedivisionist, maar kreeg in augustus al te horen dat hij op weinig speeltijd hoefde te rekenen.

De Drent was te duur voor NEC dat dit seizoen in financieel zwaar weer zit. Niet veel later werd de routinier teruggezet naar de beloften en mocht hij transfervrij uitzien naar een andere club. Van den Berg heeft in de afgelopen periode zijn conditie op peil gehouden bij sc Heerenveen en gaat nu dus in Meppel aan de slag.

Ook Baicadila keert terug