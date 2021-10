Oud-prof Yildiz hoopt bij Colmschate nog altijd op het profvoetbal: ‘Hij heeft niks te zoeken op dit niveau’

Voor profvoetballers is het amateurvoetbal vaak het startpunt van hun carrière. Het is ook een opvangplek voor spelers die een profloopbaan zien mislukken. Ibo Yilbiz kan er over meepraten. De 21-jarige middenvelder speelde zeven jaar voor PEC Zwolle en twee seizoenen voor Go Ahead Eagles, maar is sinds dit seizoen speler van derdeklasser Colmschate.