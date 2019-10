Oud-profvoetballer Aziz Doufikar, de bewaker van koploper Batavia’90

Aziz Doufikar weet het nog goed, het belletje waardoor hij besloot in te stappen bij het op sterven na dode Batavia’90. Het moet ergens in 2015 geweest te zijn, toen Marco Knippenberg wel brood zag in probleemgeval Batavia. Hij stapte samen met Barry Kamphorst in en vroeg Aziz Doufikar om mee te komen helpen. ,,Ik zat op dat moment nog bij Go Ahead Kampen, toen hebben ze me gebeld. ‘We gaan dit en dat doen bij Batavia.’ Ja natuurlijk, dan gaan we ervoor, dacht ik. En als je het nu ziet, daar ben ik echt heel trots op.”

Onmisbaar

Doufikar is in heel het land bekend als de eerste Marokkaanse profvoetballer in Nederland, er werd onlangs zelfs een complete documentaire over hem gemaakt. In die rol dwingt hij veel respect af en zo is het ook bij Batavia. Een onvertogen woord over de assistent-trainer valt er niet, er is alom respect. ,,Aziz is een loyale assistent-trainer”, weet hoofdcoach Van Oostrum. ,,Hij is onmisbaar. We hebben meerdere nationaliteiten in onze selectie. Hoe dat met elkaar matcht en hoe het gaat, daar is Aziz natuurlijk de bewaker in.”

Batavia bestaat uit een mengelmoes van allerlei nationaliteiten en culturen, eigenlijk zit dat door de hele club verweven. Dat Doufikar dat goed kan bewaken, is zo logisch als wat. In het dagelijks leven komt hij immers niets anders tegen. De voormalig profvoetballer is werkzaam als jongerenwerker en die ervaringen neemt hij mee naar Batavia. ,,Ik denk dat ik wel een bewaker ben ja, natuurlijk. Je moet met jongens omgaan, met ze praten, naar ze luisteren. We zijn een familie en dat moeten we blijven. Of we een geheim hebben? Nee. We voetballen lekker en winnen.”

Bingo

Dat winnen lukt ook weer tegen AVW’66, want de Lelystedelingen komen op eigen veld geen moment in de problemen. Groots is het allemaal niet en voor een grote uitslag komt de thuisploeg ook niet in aanmerking. Daar is het allemaal veel te slordig voor, maar het is ruim voldoende om te winnen. Clubtopscorer Guido Pauw heeft na acht minuten al bingo en na rust loopt Batavia verder weg. Mohammed Hammouchi maakt al snel de 2-0 en die wordt nog gevolgd door een derde treffer. Opnieuw is Pauw de man die het doet: 3-0.

Een keurige uitslag en met achttien punten uit zes wedstrijden bovenaan in 2G. Wat wil een mens nog meer? Het maakt Doufikar trots, dat is het woord wat menigmaal terugkomt. Ook als hij kijkt naar wat de club in korte tijd heeft neergezet. ,,Batavia staat bekend als een probleemclub, maar nu willen clubs allemaal tegen ons voetballen. We willen iets betekenen voor Lelystad. Als je ziet hoe alles nu gaat, dat is gewoon perfect. Dit is waar we heen willen.”