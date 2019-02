Oud recept geeft Blauw Wit’66 uit Holten hoop op handhaving

DEGRADATIESTRIJDBlauw Wit'66 lijkt de sleutel tot succes gevonden te hebben. Met centrale verdediger Gijs Klein Nagelvoort (28) in de spits won de hekkensluiter van de derde klasse D zaterdag met 2-1 van OZC Ommen. Er is weer wat hoop op handhaving in Holten.

,,Begin deze maand hebben we de koppen bij elkaar gestoken. Het roer moest om concludeerden we na de 2-4 thuisnederlaag tegen SVVN", schetst Klein Nagelvoort. De gedachten gingen terug naar twee seizoenen geleden. ,,We wonnen toen de derdeperiodetitel, ook met mij als spits. Daarom hebben we besloten weer terug te grijpen naar dat recept."

Handenbinder

De hardwerkende laatste man werd omgeturnd tot handenbinder in de voorhoede. Vaste spits Remon Müller kreeg juist een rol toebedeeld in de achterhoede. Tegen runner-up Bergentheim kwam Blauw Wit een week later al aardig voor de dag, met een nipte nederlaag (3-2). ,,Daarna oefenden we tegen vierdeklasser Daarlerveen. We speelden goed en wonnen met 3-1. Dat gaf echt weer een goed gevoel."

Dat werd voortgezet tegen OZC Ommen. Dankzij twee treffers van de nieuwbakken spits boekte Blauw Wit de tweede competitiezege van het seizoen. ,,Twee lelijke goals met links, mijn chocoladebeen. Maar de ploeg functioneert nu duidelijk beter. Ik moet het als aanvaller hebben van hard werken en van daaruit komen we aan voetballen toe." Grote kans dat trainer Helwich Machielsen zijn elftal zo laat staan. ,,Daar ga ik wel van uit, ja."

Lange weg