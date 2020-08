Oud-speler Hermen Hogenkamp neemt nu plaats op de bank van OZC

Flevo Boys gebruikt bij het verversen van de selectie snelweg A7 als levensader

9 augustus Waar SV Urk voor bijna honderd procent met eigen jongens speelt, doen ze het tien kilometer verderop in de polder heel anders. Flevo Boys, dat de oefenderby won (2-3), shopte in aanloop van dit seizoen uitbundig in Friesland en Groningen.