Oude krijger Bas Elshof redt ondermaats DAVO: ‘Volgende week moet beter’

Of de spelers van Go Ahead met extra respect richting matchwinner Bas Elshof stapten? Daar hebben we weinig van gemerkt, maar Elshof (44) had van alle elf de jonkies in het rood-geel moeiteloos de vader kunnen zijn. Onder de indruk was de doelpuntenmaker niet van hetgeen zijn ploeg op de mat legde. ,,Echt goed was het niet, nee. We hadden te veel moeite om de bal voorin te krijgen. Gelukkig scoorden we. Ik maakte hem, ja. Dat is ook waar ik voor ben teruggekomen, want ik scoor nog weleens. Ja, ik ben natuurlijk vrij oud. Ik ben erbij gekomen omdat het echt nodig was, dit is pas mijn tweede wedstrijd. Volgende week ben ik er ook bij.” Of hij volgend jaar zin heeft in de vierde klasse? Elshof lacht eens, lijkt met zijn ogen te proberen om de beginnende rimpels aan te wijzen. ,,Alleen als het écht nodig is.”