Oude tijden herleven bij ‘Griekse reünie’ van roemrucht Koninklijke UD 7

tweede klasse I Vorden zakt door het ijs tegen stoïcijns Concordia Wehl

8 december Het was een typische zespuntenwedstrijd, zondagmiddag in Vorden. De thuisclub kwam zichtbaar gemotiveerd op en leverde een gedisciplineerde warming-up af. Toen scheidsrechter Smeenge voor de aftrap floot, bleef daar helemaal niets van over. Het stoïcijnse Concordia, geen wonderelftal, ging er uiteindelijk met de punten vandoor (1-3).