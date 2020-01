Ouderwets Urk wint knap van topper Swift

In de gelijkopgaande eerste helft kwam Swift niet verder dan een buitenspelgoal. De ploeg uit Amsterdam voetbalde makkelijker, maar Urk kreeg de betere kansen. In de openingsfase al via gevaarlijke vrije trappen van Marinus Snoek en Hessel Snoek, terwijl later in het eerste bedrijf een inzet van Klaas Kramer van de lijn werd gehaald.