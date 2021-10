Oudgediende Wentink gaat door tot Tonego zijn opvolging klaar heeft staan

Een oude ploeg, dat is wat opvalt bij de selectie van Tonego, derdeklasser uit Luttelgeest. Veel dertigplussers of spelers van eind twintig, met hier en daar iemand van een jaar of 24. Inmiddels is er in samenwerking met SVM weer een JO-19 en JO-17, maar een jaar of vier was er geen doorstroming vanuit de jeugd, simpelweg omdat die leeftijdscategorie niet vertegenwoordigd was. Ook voor dit seizoen werd de selectie van Sleurink niet aangevuld met talenten. ,,In de polder zie je de leeftijdsgroepen altijd met golfbewegingen gaan”, klinkt het in de bestuurskamer. Oudgediende Frank Wentink (38) weet er alles van. ,,We hebben een tijdje weinig jeugd gehad, er zit een groot gat. Dat is het nadeel van een klein dorp, dan zit je met lichtingen. Wat bij ons in het eerste zit, zit er al jaren. Zelf zit ik er ook al vanaf mijn zestiende.”