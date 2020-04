OVC’21 laat leden oordelen over overstap naar het zaterdagvoetbal

Het bestuur van de Ommenaren inventariseert via een online-poll wat de voorkeur is van de leden: zaterdag of zondag. ,,We wilden dit graag tijdens de ledenvergadering aankaarten, maar door de coronacrisis moet je wat anders bedenken’’, vertelt bestuurslid technische zaken Jos Legebeke.

Nadat er enkele jaren geleden al een team is opgericht dat op zaterdag hun wedstrijden speelt, bleef de vraag hangen of ook niet het vlaggenschip moest verhuizen. Het eerste elftal speelde in het afgelopen seizoen al veel thuiswedstrijden op zaterdagavond.

Op de eerste dag dat de poll online staat, heeft 85 procent van de stemmers laten weten graag op de zaterdag verder te willen.

Jubileum

De zondagclub bestaat op 19 april 2021 honderd jaar, maar of OVC het gaat halen met zondagvoetbal valt te betwijfelen. ,,Als wij op zondag blijven spelen, is de kans aanwezig dat wij geen volwaardig team meer op de been kunnen krijgen.’’

Het sentiment van het zondagvoetbal is er nog wel bij een aantal, met name oudere leden. Maar als het succes er eenmaal komt op de zaterdag is dat geen probleem meer volgens Legebeke. ,,Dan win je eens een wedstrijd, en is het op zaterdagmiddag gezellig. Dan maakt de dag zelf, niet meer uit.’’