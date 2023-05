Over twee wedstrijden neemt Jurjan Mannes afscheid van het oranje en zwart van HHC: ‘Dit heeft mij wel verrast’

programma Zwolle Beslissen­de vierkamp voor Dalfsen, SV Urk heeft wat recht te zetten en Flevo Boys kan grote slag slaan

De eerste kampioensschalen in het amateurvoetbal zijn uitgedeeld, voor een aantal clubs is het doek al gevallen. Maar in veel competities is de spanning zowel boven- als onderin nog om te snijden. Zo kan Flevo Boys zaterdag een enorme slag slaan. De handbalsters van Dalfsen strijden een dag later om promotie.