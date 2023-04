Overwetering en Wijhe geven het goede voorbeeld in de ‘Sallásico’

Derde klasse Degradatie­spook heeft ASC'62 nog niet in zijn greep: ‘Tuurlijk kunnen wij handhaven’

ASC ‘62 heeft drie hele belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. In een uitwedstrijd werd SC Lutten verslagen, maar dat ging niet vanzelf. De Dalfsense uitploeg wist op Sportpark de Kei een magere 0-1 overwinning te boeken. Harrie Kiezebrink is met zijn doelpunt in de 63e minuut de gevierde man.