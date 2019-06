Overwetering met gemak over Turkse horde

Lange tijd had het er alle schijn van dat de wedstrijd tussen herkanser Overwetering en periodekampioen Turkse Kracht tot het einde aan toe spannend zou blijven. Maar in een tijdbestek van vijf minuten, kort na het begin van de tweede helft, werd alles anders.

Trainer Coskun Karademir moest zijn eerste keeper vervangen en tweede doelman Ugur Özdemir was schuldig aan de openingstreffer. Kort daarna kreeg een Deventer verdediger de bal in het strafschopgebied ongelukkig tegen zijn arm. De felle reacties van de gasten na de beslissing van de scheidsrechter om een strafschop te geven, leverde Furkan Kazci een rode kaart op.

Gesteund door de voorsprong en de overtalsituatie kon Overwetering het zich permitteren de mooiste kansen om zeep te helpen. Tegenstander Turkse Kracht had allang de handdoek in de ring geworpen en had bovendien de energie niet meer om er nog een wedstrijd van te maken.