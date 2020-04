Overwetering ziet routiniers Rozen en Lokate van het toneel verdwijnen

SCHISMA FC Zutphen raakt zondagafde­ling kwijt: ‘Het had nooit zover hoeven komen’

28 april Dat het ook in coronatijden niet saai is in de Zutphense voetbalwereld, bewijst FC Zutphen. Waar de mannen van de zondagtak kiezen voor een massale verhuizing naar De Hoven, verdedigen de vrouwen vanaf volgend seizoen de kleuren van Warnsveldse Boys. Hoe kon dit gebeuren? Betrokkenen Frank Oostendorp en Toine Reuvers vertellen namens de zondagafdeling het verhaal.