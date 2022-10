Overzicht beker- en inhaalwedstrijden amateurvoetbal

Zwolle

Oost, Beker

Zaterdag

Voor tweedeklasser Nieuwleusen zit het bekertoernooi er al na één knock-out wedstrijd op. De ploeg van trainer Jeroen Elzinga kwam na een kwartier spelen nog op een 0-1 voorsprong op bezoek bij derdeklasser Hattem, maar in de tweede helft ging Nieuwleusen toch de bietenbrug op: 2-1. Wesley van Winsum was de grote boosdoener voor de oranjehemden, de aanvaller was goed voor beide treffers van Hattem. ,,Wij gaven gewoon niet thuis, het was een slechte vertoning!’’, vertelt Elzinga.

Hattem – Nieuwleusen 2-1 (0-1). 15. Jille Brinksma 0-1, 56. Welsey van Winsum 1-1, 75. Van Winsum 2-1.

Vierdeklasser Reaal Dronten was dicht bij een stunt, maar moest het uiteindelijk toch afleggen tegen eersteklasser SDC Putten. De ploeg van trainer Burak Yargan verloor met slechts 0-1, maar teleurgesteld is de oefenmeester niet. ,,Wij kwamen zelfs nog op 1-1, maar die werd, in onze ogen onterecht, afgekeurd. Toch hebben wij geweldig gespeeld, met deze leerervaring kunnen wij zeker verder. De support was geweldig, ik heb nog nooit zoveel supporters bij ons gezien, denk ik!’’, vertelt de trainer trots.

Reaal Dronten – SDC Putten 0-1 (0-1) 20. Jesse Schuin 0-1.

Nog een wedstrijd tussen een vierdeklasser en een eersteklasser was het treffen tussen VEVO en Go Ahead Kampen. En net als in Dronten won hier de eersteklasser maar slechts met het minimale verschil, dit duel eindigde in 2-3. Al na een kwartier stonden de Kampenaren op een 0-2 voorsprong maar vlak voor rust kwam de ploeg uit Veessen nog terug tot 1-2. Niet lang na rust vergrootte Go Ahead de voorsprong weer en vlak voor tijd scoorde VEVO nog een aansluitingstreffer, die uiteindelijk niet genoeg bleek.

VEVO - Go Ahead Kampen 2-3 (1-2). 12. Wilbert Wessels 0-1, 14. Eigen doelpunt VEVO 0-2, 44. Joost van Suijdam 1-2, 64. Nico Veltman 1-3, 87. Dani Draaijer 2-3.

Berkum heeft de bekerwedstrijd tegen Nunspeet met 3-1 gewonnen. In een matige eerste helft kwam Berkum niet tot scoren. Wel raakten Finn van Kommer en Giorney Rojer het aluminium. Na rust was het wel meteen raak voor Berkum. Na een assist van Jorben Nieuwenhuis tikte de diepgaande Ivar Nijboer de bal beheerst langs de uitlopende Nunspeet keeper Niebeek. Daarna verzuimde Berkum hardnekkig de bevrijdende te maken. Het brak de ploeg keihard op toen Nunspeet via Dominique van der Grift de 1-1 maakte. Berkum herstelde zich snel en kwam via Rojer weer op voorsprong. Met een knappe kopbal stelde invaller Hermen Dam de volgende ronde definitief veilig voor Berkum. Trainer Arno Hoekstra vond het spel van zijn ploeg niet goed, maar noemde de overwinning verdiend. ,,Het ging wel lastiger dan de uitslag doet vermoeden. We hadden ook vandaag weer teveel kansen nodig.”

Berkum - Nunspeet 3-1 (0-0). 46. Ivar Nijboer 1-0, 79. Dominique van de Grift 1-1, 82. Giorney Rojer 2-1, 89. Hermen Dam 3-1. Bijzonderheid: Berkum gaat door naar de tweede ronde.

Eersteklasser KHC uit Kampen had de nodige moeite met derdeklasser SVVN, maar uiteindelijk werd er wel met 1-0 gewonnen door een vroege treffer van Tim Sleifer. ,,Wij waren de gehele wedstrijd absoluut beter, maar SVVN stond met elf spelers te verdedigen. Dan weet je dat het lastig gaat worden, maar wij wisten hun counters af te slaan en zelf wel een keer de bal in het mandje te leggen. We haalden ons niveau niet, maar dat komt misschien ook omdat we veel basisspelers wat rust gaven’’, aldus de assistent-trainer van KHC, Jan Willem Palland.

KHC – SVVN 1-0 (1-0). 20. Tim Sleifer 1-0.

In de tweede klasse I waren beide teams nog foutloos, maar in de beker moest er een ploeg sneuvelen. Batavia ’90 trok uiteindelijk aan het langste eind door met 1-0 te winnen in eigen huis van ZAC. ,,We hebben dan wel gewonnen, maar wij hadden in de eerste helft al ruim afstand moeten nemen van ZAC. We waren niet efficiënt, maar een ronde verder is het enige wat telt. Misschien winnen we de beker wel en mogen we volgend seizoen instromen in de KNVB Beker, je weet maar nooit’’, aldus de optimistische Batavia ’90-trainer Michel van Oostrum.

Batavia’90 – ZAC 1-0. 80. Donny van der Wal 1-0

CSV ’28 heeft het bekertreffen met OWIOS binnen een kwartier kunnen beslissen. De mannen van Berry Mulder keken tegen een 1-1 ruststand aan, maar vlak na rust gingen de remmen los. Tien minuten na rust lag de 2-1 in het mandje, één minuut later werd de 3-1 gemaakt en nog geen honderd tellen later werd de wedstrijd in het slot gegooid door de 4-1. Na een uurtje maakte OWIOS nog de 4-2, maar dat was niks meer dan een eretreffer.

CSV’28 – OWIOS 4-2 (1-1). 15. Mitchell Benschop 1-0, 22. Marco Hoogland 1-1, 55. Jay Hendriks 2-1, 56. Jon Lieben 3-1, 58. Lieben 4-1, 63. Cornell Balk 4-2.

Ook het tweede elftal van Berkum mag langer blijven dromen over de bekerfinale. Op bezoek bij DKB wonnen de Zwollenaren met 0-3. Na een kwartiertje kwam het tweede elftal van Berkum al op 0-1, in de slotfase werden er nog twee treffers gemaakt waardoor de ploeg van trainer Jan Otto Benjamins met 0-3 ten onder ging. ,,Alle treffers kwamen door persoonlijke fouten van ons, dus eigenlijk hebben we verloren van onszelf. Maar goed, ik beschouw dit als oefenwedstrijden en lig niet wakker van dit verlies’’, aldus DKB-trainer Jan Otto Benjamins.

DKB – Berkum 2 0-3 (0-1) 21. Jens Hutten 0-1, 55. Kees Schuit 0-2, 85. Luuk Visscher 0-3.

De beker winnen is voor veel ploegen een mooie droom, maar vandaag tegen KCVO was er alleen sprake van een oefenwedstrijd, aldus Avereest-trainer Rico Magsino. ,,Onze wedstrijd vorige week was een slagveld, dus gooide ik nu alles om en probeerde ik het een en ander. Het klassenverschil was te groot dus deze nederlaag is niet minder dan verdiend. We liggen er ook niet wakker van, vanavond hebben wij een oktoberfeest op de club en we drinken er niks minder om’’, aldus een opgewekte Magsino na de verliespartij.

Avereest – KCVO 0-2 (0-2). 24. Tobi Bosman 0-1, 44. Melvin Balk 0-2.

Het bekermiddagje in Bathmen is gewonnen door Bruchterveld. Op bezoek bij ABS wist de tricolores uiteindelijk aan het langste eind te trekken door met 1-2 te winnen en zich te verzekeren van een plekje in de tweede ronde. ,,Het was, zeker voor de neutrale toeschouwer, een mooie pot voetbal. Beide ploegen zetten allebei hoog druk, dus er was genoeg te beleven. Ik denk wel dat wij eerder de wedstrijd hadden moeten beslissen, maar we zijn door en dat is wat telt’’, aldus Bruchterveld-trainer Stephan Bloemendal.

ABS – Bruchterveld 1-2. 21. Luuk Benjamins 0-1, 35. Paul Roetert 1-2, 75. Luuk Roeleveld 1-2.

Noord, beker:

Woensdag

Oudehaske - d’Olde Veste 2 2-7.

Zaterdag

Reservehoofdklasser SC Genemuiden 2 heeft VHK, koploper in de derde klasse, uit de beker gekegeld. De groen-witte brigade van Theo Lassche won met 2-0 van de ploeg uit Sint Jansklooster. Een volgepakte tribune op Sportpark de Wetering zag een gretig tweede team van Sportclub Genemuiden de gasten overrompelen.

Met een brilstand halverwege, kwamen de Gaellemunigers het tweede bedrijf furieus uit de startblokken. Winnende trainer Lassche vond dat zijn team de wedstrijd eerder in het slot had moeten gooien. ,,VHK kwam uiteindelijk nog een paar keer dichtbij de 1-1. Gelukkig trokken we het uiteindelijk alsnog over de streep.”

Sc Genemuiden 2 - VHK 2-0 (0-0). 47. Stefan Hendriks 1-0, 85. Niek Beens 2-0.

DESZ ging eruit tegen vierdeklasser Fit Boys uit Beilen. Na een 2-2 eindstand werden de strafschoppen door Fit Boys beter genomen. Kelvin Bonhof zag veel dingen fout gaan. ,,De eerste tien minuten moeten we zeker twee keer scoren. Daarna wordt het minder, met name door moeilijke keuzes. Wel veel aan de bal, maar creëren we te weinig. Veel basisdingen die niet goed gaan. We verliezen door penalty’s, dat is een loterij en dat laatste vind ik minder interessant.”

Fit Boys - DESZ 2-2 (1-0). 44. Stefan Eefting 1-0, 63. Arjan Krabbe 1-1, 69. Lars Hilberts 2-1, 88. Karlo Naberman 2-2. Strafschoppen: 5-4 voor Fit Boys.

Ook Flevo Boys gaat naar de volgende ronde. Heerenveense Boys werd met 1-4 verslagen. Gemakkelijk ging het niet want Heerenveense Boys beet flink van zich af. Voordat Gerben Visser de 0-1 maakte hadden de Friezen de paal al geraakt en ze zagen ook nog een doelpunt afgekeurd. Na de 1-3 van Timon Rorije was het verzet gebroken.

Heerenveense Boys - Flevo Boys 1-4 (0-1). 13. Gerben Visser 0-1, 48. Guido de Weerd 0-2, 56. 1-2, 72. Timon Rorije 1-3, 86. Aran Nijboer 1-4.

Dick Krommenhoek had weinig te klagen, want d’Olde Veste won met 0-8 van QVC uit Stavoren. De ongeslagen koploper in 4A had niks te vertellen. ,, We begonnen wat onwennig,maar toen het helemaal liep op tempo kwam de tegenstander er niet meer aan te pas. Goed voor het zelfvertrouwen en we zijn weer een ronde verder. Geen blessures opgelopen en allemaal prima goals.”

QVC - d’Olde Veste 0-8 (0-4). 15. Patrick de Vente 0-1, 25. Jeffrey Dijkstra 0-2, 28. Jetse Sulker 0-3, 38. Tom Kisjes 0-4, 46. Jacob Kwant 0-5, 68. Day Kuurman 0-6, 77. Kuurman 0-7, 89. Nick Spijker 0-8.

Voor Creil-Bant is het ook einde verhaal. Na een 1-1 eindstand werden de strafschoppen door tweedeklasser Balk beter genomen. Robin Schaapman had de thuisclub nog wel op voorsprong gezet en het leek lange tijd erop dat Creil-Bant voor een verrassing ging zorgen . Ivar Klijnsma kopte echter in de allerlaatste minuut de droom van Creil-Bant aan diggelen.

Creil-Bant - Balk 1-1 (1-0). 16. Robin Schaapman 1-0, 90. Ivar Klijnsma 1-1. Strafschoppen: 3-5 voor Balk.

Ook Genemuiden kende weinig problemen met vierdeklasser CSVC uit Coevorden. René van der Weij zag vooral een goede eerste helft. ,, De eerste helft was prima tegen een tegenstander die er alleen maar op uit was om tegen te houden. Na rust speelden we in een te laag tempo, maar 0-5 is een prima uitslag. Hier kunnen we mee verder.” Yoran Popovic was de grote man met drie treffers.

CSVC - Genemuiden 0-5 (0-3). 13. Yoran Popovic 0-1, 27. Osama Ben Kaddour 0-2, 41. Rens van Benthem 0-3, 84. Popovic 0-4, 88. Popovic 0-5.

Gorredijk - Steenwijkerwold (18.00).

Zondag

Dwingeloo - Alcides

Oranje Zwart - VKW.

Apeldoorn

Competitie

3C

EFC’58 pakte een punt in Amersfoort tegen KVVA. Trainer Bert van den Brink had een dubbel gevoel. ,,Het is lastig of we een punt gewonnen hebben of er twee verloren hebben. In het eerste halfuur speelden wij echt heel slecht en mochten blij zijn dat het bij rust 0-0 was. Maar in de tweede helft kregen we heel veel kansen. Yorick Priem kreeg drie opgelegde kansen en Nick Zandstra schoot op de lat. Als er iemand moest winnen waren wij het.” De Ermeloërs kwamen tegen de verhouding in 1-0 achter, maar na een overtreding op Priem ging de bal op de stip en maakte Zandstra gelijk. Ali el Haddadi scoorde uit een goed lopende aanval, maar EFC kon maar kort genieten van die voorsprong.

KVVA - EFC’58 2-2 (0-0). 55. Salim el Yousfi 1-0, 58. Nick Zandstra 1-1 (strafschop), 61. Ali el Haddadi 1-2, 62. El Yousfi 2-2.

Beker

Derdeklasser Hattem verraste in de beker Nieuwleusen, dat een klasse hoger speelt: 2-1. Trainer Herman Oosterhaar: ,,We hebben een mooie en goede wedstrijd gespeeld, die we in de tweede helft op karakter verdiend hebben gewonnen. Vorig seizoen speelden we in de beker ook tegen Nieuwleusen en toen stonden we lange tijd met de rug tegen de muur.” De zege is vooral een fijne opsteker, nadat Hattem in de competitie twee keer op rij een voorsprong weggaf. ,,Als we dit karakter de afgelopen wedstrijden ook hadden getoond, hadden we nu negen punten gehad. Maar dit is een mooie opsteker voor de komende weken.”

Hattem – Nieuwleusen 2-1 (0-1). 14. Jille Brinksma 0-1, 56. Wesley van Winsum 1-1, 71. Van Winsum 2-1.

SDC Putten speelde een hele matige wedstrijd op bezoek bij vierdeklasser Reaal Dronten, maar won wel. 0-1. Jesse Schuin maakte na twintig minuten spelen het enige en winnende doelpunt. Hij kopte raak uit een goede voorzet van Joshua Driehuis. Mark Bakker voerde wat wisselingen door al mag dat nimmer een excuus zijn voor de nipte zege. ,,Je rekent vooraf op een grote uitslag en dat er vastigheden ontstaan of zich uitbreiden. Het is jammer dat we in die missie niet geslaagd zijn, want je houdt liever een goed gevoel aan zo’n wedstrijd over. Nu was het allemaal net niet en dat hebben we puur aan onszelf te wijten.’’ Door de overwinning plaatst SDC Putten zich voor de tweede ronde van de beker.

Reaal Dronten – SDC Putten 0-1 (0-1). 21. Jesse Schuin 0-1.

VEVO scoorde twee keer tegen eersteklasser Go Ahead Kampen en verloor nipt met 2-3. Al na zes minuten keek de ploeg van Alex Hengeveld tegen een 0-2 achterstand aan. Topschutter Joost van Suijdam verkleinde de achterstand nog voor rust, al had VEVO maar bar weinig in te brengen. Dani Draaijer bracht een kwartier voor tijd de spanning terug in de wedstrijd maar een stunt bleef uit. Hengeveld was trots op zijn ploeg. ,,Zij hadden hier met dubbele cijfers weg kunnen gaan, maar hielden ons in de wedstrijd. Wij scoren twee keer tegen een tegenstander van dit kaliber en hebben het bij vlagen heel aardig gedaan. We zaten al in een goede flow, maar dit geeft toch weer wat extra moraal.’’

VEVO - Go Ahead Kampen 2-3 (1-2). 2. 0-1, 6. 0-2, 35. Joost van Suijdam 1-2, 55. Nico Veldman 1-3, 75. Dani Draaijer 2-3.

Derdeklasser Zwart-Wit’63 verraste door FC Horst, ongeslagen koploper in de tweede klasse I met 3-2 uit het bekertoernooi te stoten. De Harderwijkers toonden twee keer veerkracht na een Ermelose goal.

FC Horst ging goed van start en kwam al snel op voorsprong door Isa Kiziler. De spits, die zijn eerste minuten maakte, tikte een voorzet van Jeffrey den Besten binnen. Het antwoord van de Harderwijkers volgde snel. Dani van Dijk stuurde Quintin Slagtand de diepte in, hij kapte Reinier Kok uit en scoorde met een curve. Ronald Lok was daarna dichtbij 1-2, maar Sander Bruinink haalde de bal van de lijn.

Na rust bleef FC Horst sterker, maar 20 minuten voor tijd profiteerde Christijn Geerlings van de ruimte. De aanvallende middenvelder kapte zijn tegenstander uit en scoorde 2-1. De Ermeloërs zetten aan en uit een corner van Roy Kruse schoot Floris Groenewold de 2-2 binnen. Invaller Marchello Besselsen loste een schot waarop keeper Tom de Groot zich verkeek.

Zwart-Wit’63 - FC Horst 3-2 (1-1). 8. Isa Kiziler 0-1, 13. Quintin Slagtand 1-1, 72. Christijn Geerlings 2-1, 85. Floris Groenewold 2-2, 89. Marchello Besselsen 3-2.

Het venijn zat in de staart bij de wedstrijd tussen Berkum en Nunspeet (3-1). Heel even mocht Nunspeet hopen dat er wellicht een strafschoppenserie aan te pas moest komen, maar Berkum beslechte het pleit in een tijdsbestek van een paar minuten. De ploeg van Lucas Hoekman had in de eerste helft voetballend de overhand, al leidde dat niet tot grote kansen. Koud in het tweede bedrijf scoorde Ivar Nijboer en moest Nunspeet in de achtervolging. Dat leverde een kwartier voor tijd via een fraaie kopbal van Dominique van de Grift de gelijkmaker op, maar daarna sloeg Berkum genadeloos toe. Hoekman was kritisch op zijn ploeg. ,,Wij hadden echt het gevoel dat we een volgende ronde konden komen. Maar wij gaven de goals kinderlijk eenvoudig weg. Die fouten zullen eruit moeten, willen wij echt een rol van betekenis gaan spelen.’’

Berkum - Nunspeet 3-1 (0-0). 46. Ivar Nijboer 1-0, 77. Dominique van de Grift 1-1, 83. Giorney Rojer 2-1, 87. Hermen Dam 3-1.

Tweedeklasser OWIOS liet zich in de beker lelijk verrassen door vierdeklasser CSV’28 en ging in Zwolle met 4-2 onderuit. ,,Van de keeper tot mijn spits, iedereen speelde vandaag onder de ondergrens”, was trainer Bulent Akar duidelijk. ,,De hele week heb ik geprobeerd erop te hameren deze wedstrijd niet te onderschatten, maar het was gewoon slecht vandaag. Je hoopt met dit soort wedstrijden het vertrouwen een beetje te vergroten, maar de komende week moeten we weer hard trainen en praten met elkaar.”

CSV’28 – OWIOS 4-2 (1-1). 14. 1-0, 34. 1-1, 55. 2-1, 60. 3-1, 62. 4-1, 64. Cornell Balk 4-2.

Avereest - KCVO

Heerde - Voorwaarts T.

Zondag

Columbia - SDOL

WSV - Hoonhorst

Eerder deze week: EFC’58 - Sallandia 9-1, WHC - Groen Wit’62 5-1, CSV Apeldoorn - Albatross 2-0, Sportclub Deventer - Beekbergen 2-2 (Sportclub Deventer wns).

Deventer

Competitie, zaterdag

3E

Twello – Oene (14.00).

Competitie, zondag:

3D

Colmschate ’33 – Groen Wit ’62.

5E

Emst – Davo.

Beker, zaterdag

Heerde had bijna vijf kwartier zicht op een verrassende bekerzege, maar moest toch de meerdere erkennen in Voorwaarts Twello, dat twee niveaus hoger speelt: 1-3. Heerde kende een fantastische start en kwam al snel aan de leiding. Voorwaarts had daarna het meeste de bal, maar deed daar erg weinig mee. Wachtend op foutjes was Heerde gevaarlijker, maar de score uitbouwen lukte niet. De gelijkmaker van Schotman leidde de ommekeer in. ,,We hebben de kansen wel gehad, ik kwam zelf ook twee keer één op één met de keeper. Maar als het dan 1-1 wordt, weet je dat het lastig gaat worden”, stelde Heerde-aanvaller Daan Nijmeijer.

Heerde – Voorwaarts Twello 1-3 (1-0). 3. Maarten Smit 1-0, 69. Bruce Schotman 1-1, 82. Marcus van Geelen 1-2, 88. 1-3.

Vroomshoopse Boys – Holten

Overwetering – Dieze West (17.00)

ABS – Bruchterveld (17.00)

Warnsveldse Boys – DETO (17.00).

Beker, zondag

Heino 2 – Lemelerveld

Columbia – SDOL

FC Trias – AZC