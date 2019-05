Overzicht beslissingen en nacompetitie zondagvoetbal Zwolle e.o.

NACOMPETITIEHet seizoen in het amateurvoetbal duurt nog drie weken. In de nacompetitie gaat nog een groot aantal regionale clubs op jacht naar promotie, er zijn ook nog zorgenkinderen die in de herkansing degradatie willen voorkomen.

Oost

Epe had aan een vierde plaats in de derde klasse B voldoende om zich te plaatsen voor de nacompetitie. In de eerste ronde is NEO uit Borne uit de derde klasse A de tegenstander.

Voor de tweede klasse: NEO – Epe (2 juni).

Ondanks twaalf nederlagen in de laatste twaalf wedstrijden mag SV Zwolle nog hopen op een vervolg in de derde klasse. Voorwaarde is wel dat het team van coach Maikel Hondebrink drie duels overleeft in de komende weken. In eerste instantie tegen Markelo, de nummer 3 uit 4G.

Voor de derde klasse: SV Zwolle – Markelo (2 juni).

Noord

Lemelerveld moest de titel in 2L aan buurman Dalfsen laten, maar gaat als tweede wel met een thuiswedstrijd van start in het extraatje. De eerste tegenstander is LSC 1890 uit Sneek. In het veld van acht teams begint Heerde, dat zondag nog een periodetitel verdiende, aan de nacompetitie bij GAVC in Grou.

Voor de eerste klasse: Lemelerveld – LSC 1890, GAVC – Heerde (2 juni).

EMMS kreeg in de derde klasse C op de valreep een periodetitel in de schoot geworpen. In het vervolg gaat het team uit Slagharen eerst op bezoek bij Dwingeloo, dat achter Veno als tweede eindigde in de derde klasse D.

Voor de tweede klasse: Dwingeloo – EMMS (2 juni).

Ruinerwold verloor zondag de laatste wedstrijd in Dalen en begint daardoor als voorlaatste van 3C direct aan de nacompetitie. Tegenstander PJC uit Nieuwe Pekela werd vijfde in de vierde klasse D. Omdat Havelte zondag ontsnapte aan directe degradatie, kan het volgende week aan de bak tegen Titan. Steenwijk zag in de vierde klasse A de titel naar Oranje Zwart gaan, maar stroomt als tweede van de competitie in tijdens de tweede ronde.

Voor de derde klasse: Ruinerwold – PJC (2 juni), Havelte - Titan (2 juni), Steenwijk – winnaar MKV’29/De Blesse (10 juni).