Overzicht beslissingen en nacompetitie Zwolle e.o.

NACOMPETITIEHet seizoen in het amateurvoetbal duurt nog drie weken. In de nacompetitie gaat nog een groot aantal regionale clubs op jacht naar promotie, er zijn ook nog zorgenkinderen die in de herkansing degradatie willen voorkomen.

In de hoofdklasse bleef Staphorst ondanks een zege tegen CSV Apeldoorn (4-1) steken op de tweede plaats. Dat betekent wel dat het team van trainer Dennis van Toor de eerste ronde van de nacompetitie mag overslaan. Staphorst moet vier duels overleven om de derde divisie te bereiken.

Voor de derde divisie: winnaar ACV/SC Feyenoord – Staphorst (4 juni en 8/10 juni).

Go Ahead Kampen veroverde in de eerste klasse D de derde plaats dankzij een zege tegen Hierden (2-1). Coach Marco Roelofsen en zijn ploeg staan voor drie duels in de nacompetitie.

Voor de hoofdklasse: Go Ahead Kampen – AFC (1 juni).

Noord

Als nummer twee van de tweede klasse J heeft DESZ het thuisvoordeel in de eerste ronde van de nacompetitie.

Voor de eerste klasse: DESZ – Marum (1 juni).

Tonego ontsnapte aan degradatie uit 2I door een zege tegen VVI (6-3), in de herkansing staan de mannen uit Luttelgeest eerst tegenover Marum.

Voor de tweede klasse: Tonego – Leovardia (1 juni).

SVM begint aan de nacompetitie met een enorme zege tegen BSVV (8-0) in het geheugen. Omdat Elim ook won, verspeelde de formatie uit Marknesse de titel op doelsaldo. Ook Nieuwleusen staat in de nacompetitie.

Voor de tweede klasse: SVM – Be Quick 1887, Omlandia – Nieuwleusen (1 juni).

SVN'69 probeert te overleven in de derde klasse, via twee extra wedstrijden. Vitesse'63, herkanser van de vierde klasse, speelt op 8 juni één wedstrijd voor promotie.

Voor de derde klasse: SVN’69 – Onstwedder Boys (1 juni), Vitesse'63 - BSVV/SCN (8 juni).

De polderclubs Creil, Espel en Ens komen elkaar nadrukkelijk tegen in de nacompetitie voor de vierde klasse. SVBS'77 begint op eigen veld aan de herkansing.

Voor de vierde klasse: Creil – Espel (1 juni), SVBS’77 – SSS’68 (1 juni), Ens - Creil/Espel (8 juni).

Oost

Op bijzondere wijze verdiende Lelystad'67, als zesde van de competitie, de laatste periode in 2G. Het kan leiden tot een pikant duel. Als Unicum en Lelystad'67 de eerste ronde overleven treffen ze elkaar. De Zwolse clubs WVF en SVI beginnen met een uitwedstrijd, SVI gaat naar herkanser asv Dronten.

Voor de eerste klasse: Unicum – WVF, De Merino’s – Lelystad’67, asv Dronten – SVI (1 juni).

Ondanks het onwaarschijnlijke aantal punten (67 uit 26 duels) is Batavia'90 veroordeeld tot de nacompetitie. VIOS Vaassen bereikte het toetje als vierde van de derde klasse B.

Voor de tweede klasse: Dieren – VIOS Vaassen, Batavia’90 – OVC’85 (1 juni).

Twee regionale botsingen in de nacompetitie voor de tweede klasse, waar Rouveen en Bergentheim als nummers twee uit hun klasse het thuisvoordeel hebben. Kloosterhaar plaatste zich op de laatste speeldag via een vierde plaats in 3D. De polderclubs BAS en Swift'64 waren al zeker van het extraatje.

Voor de tweede klasse: SC Rouveen – Kloosterhaar, FC Zutphen – BAS, Bergentheim – Swift’64 (1 juni).