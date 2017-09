Owios bijzonder effectief tegen Heerde

Eigenlijk verdiende de eerste officiële wedstrijd van het seizoen geen winnaar. Zondagtweedeklasser Heerde had een licht veldoverwicht, maar de bezoekers waren gevaarlijker in de omschakeling. Owios, uitkomend in de tweede klasse op zaterdag, had wat wisselingen in de defensie, maar dat deerde ze niet. Heerde kreeg amper voet aan de grond en de mogelijkheden die het wel kreeg, werden verprutst.

Na een halfuur spelen stond het uit het niets 0-1 voor de Oldebroekers. Erik van Haagen stuurde Hendrik Uitslag weg over rechts. De spits draaide goed weg bij zijn bewaker en schoot onberispelijk binnen, hoog in de korte hoek.

Heerde drong in het vervolg wel aan, maar ook nu bleven de kansen spaarzaam. Na rust was dat niet anders, al had Raoul Wijenberg direct na de hervatting de gelijkmaker kunnen maken.