Owios laat zege door de vingers glippen

Lunteren was vrijwel de gehele wedstrijd de dominante ploeg, maar het was Owios dat al snel op voorsprong kwam. Hendrik Uitslag bediende Cornell Balk en de linksbuiten faalde in de negende minuut niet. Keeper Herold Ponstein hield Owios daarna met enkele prima reddingen op de been, om vlak voor rust te zien hoe Patrick Bastiaan de 2-0 binnen schoot. De middenvelder was het eindstation van een mooie aanval, waarbij Uitslag de bal vanaf de achterlijn terugtrok.

Zwaar bestraft

De tussenstand deed geenszins recht aan het spelbeeld, dat zich na rust voortzette. Lunteren brak tien minuten na de pauze door de defensie en spits Thom Rijnders rondde oog in oog met Ponstein af. Owios hield de rijen daarna heel goed gesloten en kon via Balk zelfs op 3-1 komen, maar hij kopte over. Het zou een zeer welkome treffer geweest zijn, want twee minuten later moest Marco Hoogland er met rood af. Arbiter Spoon beoordeelde zijn val achterover als natrappen, maar dat was veel te zwaar bestraft.