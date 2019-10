Owios niet meer ongeslagen, VSCO pakt eerste drie punten

De eerste helft kent weinig hoogtepunten en is saai te noemen. VSCO probeert te voetballen, maar is vaak onzorgvuldig met de lange bal. Eenmaal is het levensgevaarlijk, maar Owios-speler Robin Hop haalt de bal net op tijd van de lijn. De bezoekers komen zelf amper tot mogelijkheden en lijken het hoofd er niet goed bij te hebben.

In het tweede bedrijf start Owios wat feller en wordt het tempo omhoog geschroefd. Na een uur spelen krijgt Owios een enorme kans. Alleen loopt er niemand tegen de voorzet van Cornell Balk aan. Kort daarna is de uitploeg nogmaals gevaarlijk, maar Corné Hamelink schiet de bal hoog over. Uiteindelijk is het de thuisploeg die aan het langste eind trekt. Dominique van de Grift schiet de bal uit de lucht prachtig binnen: 1-0. Owios is daarna nog een paar keer dichtbij, maar scoort niet. Het blijft 1-0.