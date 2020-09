Owios stapt in Renswoude met negen man en een nederlaag van het veld

,,Het wedstrijdverloop zat ook mee. We scoren uit een penalty en reageren op een persoonlijke fout van hun”, legt Leerdam uit. Het vertrouwen bij VEVO is optimaal, de ploeg zit in een flow. ,,Ons team is meer in evenwicht. Vorig seizoen hadden we twaalf of dertien spelers. Nu hebben we achttien man die allemaal in aanmerking komen voor een basisplaats. Dat is een ongekende weelde voor deze club.”