OZC blijft verbitterd met lege handen achter na topper tegen De Esch

OZC begon slecht aan de wedstrijd, want na zeven minuten kuierde Daryl Weusthof al helemaal door de Ommer achterhoede: 0-1. Niet veel later was het bijna 0-2 door Mark Leijdekkers, die de paal raakte. Bij de tegenaanval was Tom Simons voor het eerst gevaarlijk voor de thuisclub, maar hij schoof de bal naast de goal.