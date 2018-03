OZC en Lutten houden elkaar in evenwicht: 2-2

Het was deze middag geen pretje om te voetballen op sportpark Westbroek in Ommen. Geen bomen, geen beschutting. Een gure oostenwind blies dwars over het veld, zodat beide ploegen er last van hadden. Doelpunten vielen er wel: OZC-Lutten eindigde zaterdagmiddag in 2-2.

De twintig toeschouwers die nog de moeite hadden genomen om langs de lijn te blijven staan, werden ook niet warm van het spel. Het was rommelig en de bal lag vaker buiten dan binnen de lijnen. Veel kansen vielen er ook niet te noteren. Twee kansen, vier goals. Eerlijk verdeeld over beide teams.

Al in het begin dook OZC-doelman Mark Bennemeer over een een geplaatst schot van Roy Strijker. Tien minuten later was weer gelijk, toen Marc Aalvink vrij voor Lars Mulder verscheen. Vlak voor rust schoot Mark Altena de bal dankzij de wind stijf in de kruising (1-2).

OZC kreeg na rust toch waar het recht op had. Nick Hekman schilderde een bal van 25 meter precies in de winkelhaak, de bal viel via lat en paal achter de lijn. Koploper Lutten raakte daardoor twee dure punten kwijt.