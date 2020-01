OZC houdt vast aan trainer en clubman Martijn Berger

80.000 euro verlies, maar FC Zutphen raakt niet in paniek: ‘Die cijfers had ik niet moeten noemen’

12:00 Hij is nog geen twee maanden voorzitter, toch had Herman Tuininga tijdens de nieuwjaarsreceptie van FC Zutphen afgelopen weekend een duidelijke boodschap. Op sportief vlak gaat het ‘niet verkeerd’ met de voetbalclub, maar financieel moet het beter. Met een verlies van 80.000 euro over de afgelopen twee jaren is er werk aan de winkel. Maar paniek? Daar is volgens de preses geen sprake van.