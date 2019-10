OZC in slotfase langs Bergentheim

Rik-Jan de Groot was de grote man aan de kant van de Ommenaren. Al na vijf minuten zette De Groot zijn ploeg op voorsprong. Na een kwartier kwam Bergentheim via Martijn Pouwels weer op gelijke hoogte.

Vlak voor rust maakte de 31-jarige spits zijn tweede doelpunt, waardoor OZC met een voorsprong ging rusten. Na een donderspeech van Bergentheim-trainer Bert Snippe waren zijn spelers weer wakker. ,,Ze hadden even een schop onder de kont nodig”, licht Snippe toe. ,,Dat betaalde zich uit in de tweede helft”.

Nadat arbiter Klein Ganseij niet floot voor een duw in de rug, had hij geen keuze dan te fluiten voor een handsbal, dus een strafschop. Alles en iedereen van Bergentheim was het er niet mee eens, maar Rik-Jan de Groot schoot toch de 3-2 tegen de touwen en zo bleven de punten toch in Ommen.