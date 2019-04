OZC vergeet zichzelf dienst te bewijzen tegen Bergentheim

tweede divisie HHC houdt aan slijtage­slag met HFC een punt over

18:30 HHC Hardenberg heeft op een bloedhete Boshoek nagelaten om over de Koninklijke HFC heen de top vijf in te duikelen. Meerdere spelers bleven na het laatste fluitsignaal even op de grasmat liggen, want het 1-1 gelijkspel bleef staan na een ware slijtageslag.