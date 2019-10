OZC zoekt voor topscorer Frank Jansen een klus buiten de lijnen

EINDE CARRIÈREFrank Jansen kan nog lachen. Terwijl de topscorer aller tijden van OZC (59 treffers) twee weken geleden te horen heeft gekregen dat het vanwege een teenblessure beter is om te stoppen met voetballen. Het meeste leed is verwerkt.

,,Ik moest wel een traantje weg prikken toen het besluit werd genomen’', bekent Jansen. ,,Iets wat je leuk vindt mag je niet meer doen. Ik ben bij verschillende orthopeden geweest. De laatste, die ook Nicolai Jorgensen van Feyenoord onder behandeling heeft, was heel duidelijk. ‘Dit moet je niet willen, het risico is veel te groot’, zei hij.’'

,,Een jaar geleden ben ik bij een kopbal verkeerd terecht gekomen. ‘Het gaat wel weer over’, dacht ik. Ik heb er alleen veel te lang mee door gelopen. Ik heb artrose in mijn teen, dus geen kraakbeen meer. Hier zeggen ze dat het komt omdat er later een betonmolen op is gevallen. Dat heeft natuurlijk ook niet mee geholpen, maar dat was niet de echte oorzaak.’'

Jansen (29) heeft altijd geleefd voor zijn sport. ,,Ja, vrijdagavond op tijd naar bed en geen drank, want dat gaat echt niet samen.’'

Mooie jaren

Hij kijkt terug op acht seizoenen in het eerste elftal van OZC. Was aanvoerder, kende mooie jaren. ,,Vooral het seizoen 2015/2016 was fantastisch. Trainer Mark Lobbert gaf mij zoveel zelfvertrouwen dat ik 22 doelpunten maakte. Via de acompetitie promoveerden we naar de tweede klasse. We speelden in Den Ham en ik speelde als een krant. Ik raakte geen bal goed, maar maakte de 1-0. Dan ben je de hele wedstrijd snel vergeten.’'

Ook de nieuwe trainer Martijn Berger heeft Jansen hoog op zijn lijstje staan. ,,Berger belde elke week wel hoe het ging, was altijd belangstellend en dat voelde goed. Dat wordt nog een kanjer, denk ik.’'