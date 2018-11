Özhan Kardag per direct weg bij IJVV

Even ging het verhaal de ronde dat Kardag afgelopen zaterdag tegen Vroomshoopse Boys (0-0) boos uit de kleedkamer zou zijn gelopen, maar daar is volgens trainer Eduard Lindeboom niets van waar. ,,Het wilde gewoon niet meer. Özhan heeft een vaste baan, zit niet lekker in zijn vel, was daardoor wat kribbig en scoorde natuurlijk ook niet. Uiteindelijk had ik het idee dat het teveel werd en gisteren heb ik hem gebeld. Hij kwam zelf ook tot de conclusie dat het verstandig was om te stoppen. Maar tussen ons is er niets aan de hand.”