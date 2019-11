Pakkert pakt punt voor Witkampers

Het duel begon met wat kansjes over en weer, maar het was Trias dat op een bijzondere manier op voorsprong kwam: Menno Stemerdink draaide een corner in een keer binnen, precies tussen de paal en Rowan Brummelman door. ,,Ik zei nog, schiet hem weg, schiet hem weg. Volgens mij dacht hij dat hij naast ging", vertelde keeper Joost Pakkert na het duel.

Hierdoor moesten de mannen van Witkampers op zoek naar de aansluitingstreffer. Joost Hento kwam tweemaal goed in scoringspositie, maar verzuimde de bal tegen de touwen te werken. Het was zijn oudere broer Daan die uiteindelijk de 1-1 op zijn naam zette. Hij schoot een terechte strafschop goed binnen.

In de tweede helft hield keeper Pakkert zijn ploeg goed op de been met een paar uitstekende reddingen. Zijn hoogtepunt vond plaats in de 55ste minuut. Matt Stegeman gaf een domme duw waardoor Cornelis Hofman mocht aanleggen vanaf 11 meter. Pakkert werd de held van het duel: hij stopte de penalty en zorgde dat Witkampers het duel niet puntloos zou afsluiten. Wel moest de ploeg van trainer Jeroen van der Tol de wedstrijd uitspelen met 10 man; verdediger Timo Haverkamp kreeg aan het eind van de wedstrijd zijn 2e gele kaart. Toch wist Trias niet langs Pakkert te komen.

,,Ik vond het een erg slechte wedstrijd, we moeten blij zijn met een punt", besloot trainer Jeroen van der Tol na de wedstrijd. Keeper Pakkert was wel tevreden. ,,Penalty’s vind ik altijd leuk. Je kan dan als keeper eigenlijk alleen maar winnen. Het ging voor mijn gevoel de laatste tijd niet zo goed, maar nu had ik eindelijk weer een wedstrijd die lekker liep. Het is natuurlijk wel zuur hoe je die goal tegen krijgt, al helemaal aangezien het de enige tegengoal was. Ik ben wel tevreden, want ik heb eindelijk weer eens een wedstrijd op mijn oude niveau gekeept.”