Passend slot van inktzwarte week voor DVS’33

Het eerste thuisverlies in de competitie was het slotstuk van een turbulente week aan de Sportlaan. Het voortijdige vertrek van Plug, die niet meer door een deur kon met TC-lid Geerling Hamstra, hing als een deken over het elftal. De ploeg werkte hard, maar miste overtuiging. Aanvoerder Basil Camara ging na twee minuten opzichtig in de fout door de bal zomaar op eigen helft in te leveren. Barendrecht schakelde snel om en een paar tellen later schoot Peter de Lange de bal in de verre hoek.