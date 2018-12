Passioneel ESC geeft rode lantaarn door aan Lelystad'67

Passie en strijd waren de toverwoorden in Elburg. ESC leverde dat in driedubbele mate en zette Lelystad’67 vaak heel goed vast. De thuisploeg kwam daardoor in de duels ook meestal als winnaar uit de bus. Kansen leverde het in eerste instantie niet op, maar de eerste de beste was wel meteen raak. Mathijs Frik kreeg de bal aangespeeld en haalde door het midden uit: 1-0. In de rest van de eerste helft speelde Lelystad’67 helemaal niks klaar en was ESC slordig in de eindfase.