Patrick Dijkstra ruimt het veld bij VSW

Het vertrek van Dijkstra is opmerkelijk. De eerstejaars trainer stuurde VSW aan naar een perfecte start van het seizoen, met onder meer een enorme zege (6-2) tegen Zalk, de huidige koploper. VSW verloor daarna wat van haar glans, maar is met één verliespunt meer dan Zalk nog steeds titelkandidaat.

Van der Kolk, die voor het aanstaande seizoen is aangetrokken, neemt nu per direct de taken van Dijkstra over. Te beginnen zaterdag, met de belangrijke uitwedstrijd tegen 't Harde.