Patrick Maneschijn, Yorik Meijer en Jan Kromkamp: ieder heeft zijn eigen verhaal bij titel van CSV Apeldoorn

„Het is gelukt. Wat we wilden, is gelukt. Dat voelt goed.” Jan Kromkamp straalt vlak na de wedstrijd. „Twee jaar geleden kwam ik vanuit de jeugd van Go Ahead Eagles en begonnen Jan Michels en ik hier met de instelling van; succes, we zien het wel. Ik kende de spelers niet, de competitie niet. Al snel liep het lekker. We voetbalden aantrekkelijk en kregen mede daarom ook de gunfactor bij de mensen. We wilden voetballend de beste zijn en geen rare fratsen uithalen. Dat hebben we gedaan.”