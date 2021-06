Patrick Pluim gaat ondanks bloedverdunners door bij Nunspeet, maar kijkt voortaan uit met koppen

Dinsdag was zijn laatste training, maar twee dagen later belde Pluim zijn trainer op dat hij toch nog een jaar door wil spelen. Hij gaat - onderbroken door een jaar Go Ahead Kampen - zijn dertiende seizoen in bij de eersteklasser. ,,Het komt toch door de drive die ik heb, mijn gevoel is dat ik er nog niet helemaal klaar mee ben. Daar heb ik goed over nagedacht.’’