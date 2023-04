PEC Zwolle-speelsters Noordman, Rutgers en Van de Velde met Oranje O19 naar EK

Derde klasse ‘Kluskoning’ Rico van de Linde wordt steeds constanter bij Albatross: ‘Ik blijf deze club trouw’

Vorige week zondag was er de stunt tegen Wijhe, dit weekend moest het gebeuren tegen directe concurrent Turkse Kracht Deventer. Albatross deed wat het moest doen in de strijd tegen degradatie en won met 4-3. Met - zoals de laatste weken te doen gebruikelijk - Rico van de Linde centraal in de verdediging. ,,Ome Gerrit heeft ervoor gezorgd dat ik deze club trouw blijf.”