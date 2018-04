Pechvogel Heuvelman treft tegenstander in röntgenkamer

Na een tijdje in het Koekanger verzorgingshokje te hebben gebivakkeerd, werd de rit naar het Meppeler ziekenhuis toch maar ingezet. Er moest een foto worden gemaakt op de röntgenafdeling, alleen was het even wachten op de dienstdoende radioloog. Heuvelman: ,,Hij kwam binnen en zei direct: ‘Hee, bekend shirtje.’ Toen vermoedde ik dat hij uit de buurt van Koekange kwam, maar hij bleek van de tegenstander te zijn. ‘Ik had anders tegen je moeten voetballen vandaag, maar ik moest werken’.”