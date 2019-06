Penaltysoap na twee pogingen beslist: Lelystad'67 wint opnieuw

Dat het bijzonder zou worden was vooraf bekend en niets bleek minder waar. De stadsderby tussen Unicum en Lelystad werd zaterdag na penalty’s beslist in het voordeel van laatstgenoemde (5-6), maar later bleek dat de serie voor een deel niet was genomen via het ABBA-principe. En dus moest iedereen zich donderdag omkleden, werd er een warming-up gedaan en verzamelde het publiek zich achter het doel.