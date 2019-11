Periodetitels voor WVF, Dieze West en Vitesse'63

WVF

De periodetitel voor WVF kwam als een verrassing. De formatie uit Westenholte had het lot namelijk niet in eigen hand. Koploper voor de laatste speelronde was Hulzense Boys, waar WVF eerder dit seizoen de enige nederlaag incasseerde (5-1). Maar waar de Twentse ploeg onderuit ging bij IJVV (3-1), pakte WVF de winst op het veld van Enter Vooruit. Max Goudbeek tekende na een voorzet van Hessel Berends voor de enige treffer, die goed was voor een feestje.

Dieze West

Dieze West heeft dit seizoen een sterkere selectie dan in de afgelopen jaargang, waarin de ploeg van trainer Tom IJzerman bleef steken in de grijze middenmoot. Met 20 punten uit 8 wedstrijden werd de periode in 4D verdiend. Dat gebeurde echter niet in een feestelijke stijl, want bij de uitwedstrijd tegen VEVO in Veessen (0-0) incasseerden de Zwollenaren twee rode kaarten, voor Levi el Atiaoui en Mourad Ouali. Opvallend genoeg werden een week geleden ook al twee Zwollenaren uit het veld gestuurd. Ondanks alles werd de periode binnengehaald omdat concurrent VSW faalde bij SEH (4-2 verlies).

Vitesse'63

In Koekange was de derde klasse vorig seizoen al dichtbij, CSVC had net een puntje meer. In het lopende competitie is de periodetitel zonder nederlaag binnengesleept (20 uit 8). Concurrent VHK hield stand (1-1) en zaterdag slaagde Vitesse'63 er niet in om SJS te verslaan (1-1). Het was wel genoeg voor een prijs, omdat trainer Klaas Mijnheer al een heel regiment aan doelpunten heeft gezien: 1-8 bij HS'88, 4-0 tegen Nieuw Balinge, 0-9 in Wildervank, 1-8 bij SCN en 8-0 tegen WVV. Toch is de voorsprong in 4D op VHK slechts één punt.