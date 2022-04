Personeelstekort bij SV Zwolle neemt bizarre vormen aan: ‘We gaan elke week met een campingelftal de wei in’

Eerste klasse ‘Gevoelige jongen’ Laurence van den Enk is na lastige periode met zijn koppie weer bij CSV Apeldoorn

Het liep in zijn privéleven allemaal even niet op rolletjes. Laurence van den Enk kende wat tegenslagen, wat gevolgen had voor zijn voetbal. Hij verloor zijn basisplaats bij CSV Apeldoorn voor een paar weken, maar tegen Go Ahead Kampen mocht hij weer eens starten. Prompt werd er na vier thuiswedstrijden zonder zege weer eens gewonnen op sportpark Orderbos: 3-0.

