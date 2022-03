Perspectief voor HTC wordt behoorlijk troebel na vertrek van broers Wissink en trainer Plessen

Het is een nederlaag die HTC dieper in de degradatiezorgen duwt en met die wetenschap lopen de broers Stan en Kay Wissink als laatste Zwollenaren het veld af. De teleurstelling over het ongelukkige, maar niet onterechte verlies is van de gezichten af te scheppen. ,,We spelen aardig, zijn vaak de betere, maar het valt net niet onze kant op. We scoren niet, dat is het grote probleem”, weet Kay, die met een schot op de lat en een schietkans vanuit een lastige hoek twee keer aardig dichtbij is. Toch zijn het vooral speldenprikjes die HTC uitdeelt. De kansen voor Hattem zijn groter en de overwinning voor de bezoekers daarom verdiend.