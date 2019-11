Peter Epe helpt slapende reus Zeewolde ontwaken

wedstrijd van de weekSinds zijn komst brengt trainer Peter Epe bewustwording bij de voetballers van Zeewolde, die het zaterdag in de derby van 3B opnemen tegen Zwart-Wit'63. ,,We eisen meer van onszelf en komen er aan.”

De Harderwijker (57) is anderhalf jaar werkzaam in de polder. De trainer volgt de clubs in de omgeving, maar aan Zeewolde had hij eind 2017 'helemaal niet gedacht'. In het drie uur durende gesprek met de bestuursleden Laine den Hollander en Ger Blom proefde Epe ambitie, maar zag tegelijk een euvel. ,,Zij zijn de twee kartrekkers en dat zij van de vierde naar de tweede klasse willen, was voor mij al de helft", schetst de trainer.

,,Al wil ik het sneller dan het vijfjarenplan dat zij voor ogen hebben. Zeewolde is een grote vereniging, maar de A-selectie was een duiventil. Spelers liepen weg vanwege het vrijblijvende. Leuk als je wint, jammer als je verliest. We drinken een biertje en gaan volgende week weer lekker trainen. Maar als je op 80 procent speelt, ga je nooit wedstrijden winnen. Je moet meer van jezelf eisen.''

Horten en stoten

Epe wilde bewustwording bijbrengen. Dat gaat met horten en stoten. ,,Resultaat- en prestatiegerichtheid zit in mijn bloed. Ik heb ze een spiegel voorgehouden en gezegd: jullie kunnen veel meer dan je denkt en dat gaan we bewijzen. Persoonlijk moest ik vorig jaar wel kampioen worden. Ik moest er niet aan denken om nog een jaar naar Vierhouten of Vevo te gaan. Als je eerste klasse gewend bent, was dat verschrikkelijk. Maar van Vierhouten, een dorp met nog minder inwoners (700, red.) dan de club Zeewolde als aantal leden (ruim 1250, red.), wonnen we nog met moeite.''

In de derde klasse komt Zeewolde na een onwennig begin op gang. ,,Als we goed speelden, beten we niet door. En je kon de klok gelijkzetten op een tegengoal. Pas na een achterstand werden we weer wakker. Het mooie van deze zware competitie is dat zwaktes worden blootgelegd. Als je dat niet te lijf gaat, word je nooit kampioen.”

Quote We willen niet meer bekend staan als 'die gemakzuch­ti­ge ploeg van 80 procent’ Peter Epe, trainer Zeewolde

Epe zegt de boodschap respectvol over te brengen, maar niet naar reputaties te kijken. Als voorbeeld noemt hij Ramon Chaigneau. ,,Een goede voetballer van 30 jaar en al tien jaar de vaste rechtsback. Maar verdedigend liet hij steken vallen. Hij dekte aan de verkeerde kant of dekte lucht. Tegen AGOVV heb ik hem wissel gezet en gezegd dat hij zijn man uit moet schakelen. Hij heeft de boodschap nu begrepen. De laatste vier duels hebben we maar twee tegengoals en hij kon nergens wat aan doen. Hij gaat er niet meer uit. Het gaat om het onbewuste bewust maken. Dat zijn leuke processen. Bijna iedereen vindt het nu leuk om maximaal te presteren. We willen niet meer bekend staan als 'die gemakzuchtige ploeg van 80 procent’.''