Pieken én dalen charme van het trainersvak

De wieg van Marco Wilmink (46), trainer van Helios, stond in Deventer. Na zestien jaar ging hij met zijn ouders naar Apeldoorn, van Roda naar AGOVV en begon een nieuw leven. ,,Apeldoorn of Deventer? Tja, ik woon al 30 jaar in Apeldoorn. Daar heeft mijn leven zich verdiept."

Hij schopte het bij de toenmalige hoofdklasser tot de selectie, waar hij als laatste man en middenvelder drie seizoenen tussen het eerste en het tweede pendelde. ,,In 1992 ging ik naar WSV, ik wilde graag een basisplek. Ik heb speelde twaalf jaar in het eerste, we promoveerden onder Richard Karrenbelt naar de eerste klasse."

Stoppen

Er volgde een terugkeer naar de derde klasse, Wilmink hing zijn kicksen aan de wilgen. ,,Ik zat te vaak bij de fysiotherapeut, het was tijd te stoppen. Karrenbelt haalde mij over assistent-trainer te worden en in die periode heb ik mijn UEFA C en B gehaald." Zijn eerste klus als hoofdtrainer was bij de amateurs van AGOVV, dat gebukt ging onder de wens vooral de proftak van middelen te voorzien. ,,Ellendige tijd. De club was bijna failliet, de lichtmasten konden niet eens aan."

Wilmink vertrok, werkte voor de jeugd van Albatross en streek in 2014 neer bij 't Harde. ,,Het eerste jaar was super. We werden kampioen, promoveerden naar de tweede klasse. Het jaar daarop degradeerden we, waarop veel spelers stopten." Met een grotendeels nieuw elftal volgde het gevecht tegen een tweede afdaling. ,,Als dorpsclub heb je beperkte middelen. Ach, als trainer maak je alles mee, dat is het mooiste."

Periodetitel

Hij vertrok en solliciteerde bij Helios. ,,Ik kende Richard Achtereekte, trainer van het tweede, nog uit de tijd dat we in Deventer selectieteams zaten. We willen graag een gooi doen naar een periodetitel of via de ranglijst deelname aan de nacompetitie afdwingen."

De basisploeg is op vijf plekken gewijzigd en Djeremy Waslander en Pascal Oguz zijn nog niet fit. ,,Daarom moeten we realistisch zijn, we zijn een elftal in opbouw.'' Natuurlijk wint Helios van Eerbeekse Boys. Én fans van Eagles gaan juichen. ,,Hoop ik. Ik heb er zelf nog aan de hekken gestaan."